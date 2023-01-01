Aksa’dan doğalgaz kullanıcılarına uyarı

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. CEO’su Yaşar Arslan, kış aylarının yaklaşması nedeniyle doğalgaz abonelerini, doğalgazı daha rahat, güvenli ve ekonomik kullanmak için uyardı.





Doğalgazın doğru kullanıldığında son derece güvenli ve ekonomik bir yakıt olduğunu aktaran Arslan, “Doğalgaz yakıcı cihazlarınızın bakımlarının zamanında yaptırılması, güvenli ve ekonomik gaz kullanımı için son derece önemli ve uygulanması zahmetsiz önlemlerdir. Kullanıcıların, bazı basit bilgi ve önlemlerle güvenli, ekonomik ve verimli gaz kullanımı son derece kolaydır” dedi.