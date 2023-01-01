Alpet’in Cronos Gold Serisi

Altınbaş Holding’in madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren şirketi Atak Madeni Yağ markalarından Alpet Madeni Yağları, yeni nesil motor yağı Cronos Gold Serisi’ni piyasaya sürdü.

Alpet tarafından geliştirilen formülü ile Cronos Gold Serisi’nin geliştirilmiş sentetik bazlı ürün formülasyonu, en zorlu yol ve iklim koşullarında bile otomobil motorlarında üstün koruma sağlıyor. Ayrıca serinin ürünleri, kalitesine duyulan güvenin bir göstergesi olarak Anadolu Sigorta Ürün Sorumluluk Poliçesi güvencesi ile satışa sunuluyor.