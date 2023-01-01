ARP Petrol, “arama”ya başladı

ARP Petrol, arama faaliyetlerini 50 bin hektar üzerinde yürütecek.





AR Tarım Organik Gıda’nın %99,9 iştiraki olan "ARP Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş.", Nusaybin ve Midyat bölgesinde petrol arama faaliyetleri öncesi sahada sismik ve fizibilite çalışmalarına başlıyor. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (PİGM) verdiği petrol arama ruhsatına istinaden ARP Petrol, arama faaliyetlerini 50 bin hektar üzerinde yürütecek.

Aramalarda sondaj ve operasyon müdürlüğünü Ali Işınak, sismik ve diğer dataların yeniden yorumlanması içinde sismik veri toplama ve veri işleme koordinatörlüğünü Ali İhsan Güray ve Levent Akçaylar yürütecek. Göreve başlayan ekip dünya çapında bir çok projede görev yapmış ve sektörde bilinen isimler arasında yer alıyor.

AR Tarım Organik Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus Arslan, “Yurtdışından ithal edilen petrolü ülke topraklarımızda çıkarmak için harekete geçmekten gururluyuz” dedi.