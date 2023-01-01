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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

EBRD, enerji verimliliğine yön veriyor



KOBİ’lerin enerji ve maliyet tasarrufuna yönelik EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), KOBİ’lerin enerji ve maliyet tasarrufuna yönelik olarak geliştirilen TURSEFF projesinin ikinci aşaması için toplam 265 milyon dolar tutarında kredi sağlayacak. EBRD, verimli enerji kullanımını hedefleyen veya yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen KOBİ’lere iş ortağı olan bankalar yoluyla 5 milyon Avro’ya kadar finansman sağlıyor. Bu bankalar şunlar: Akbank, Denizbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası.

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