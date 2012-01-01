Aygaz 300 milyon lira temettü dağıtıyor

Aygaz’ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.





LPG sektöründe halka açık statüye sahip tek şirket olan Aygaz’ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Aygaz’ın 2012 yılı mali tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ibra edildi. Toplantıda, 2012 yılı konsolide mali tablolarına göre, net karı 303 milyon 487 bin TL olan Aygaz’ın, hissedarlarına 300 milyon TL brüt nakit temettü dağıtmasına karar verildi. Genel Kurul’da yapılan oylamada, Aygaz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Rahmi M. Koç, Ömer M. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak, Alexandre F. J. Piccotto ve Erol Memioğlu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ayşe Canan Ediboğlu, Mansur Özgün ve Tunç Uluğ seçildi.