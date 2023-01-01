Aygaz Türkiye'ye otogazı anlatacak

Aygaz, çevreci bir yakıt olan otogazın aynı zamanda





Aygaz, çevreci bir yakıt olan otogazın aynı zamanda, performanslı, güvenli, yaygın ve ekonomik olduğu konusunda tüketicileri bilinçlendirmek üzere bir kampanya başlatıyor. 2013 yılı boyunca devam edecek olan iletişim kampanyası ile Avrupa Komisyonu tarafından geleceğin yakıtları arasında gösterilen LPG’nin üstün özelliklerinin tüketicilere anlatılması hedefleniyor.

Aygaz, otogaz kullanan araç sürücülerinin yüzde 30 yakıt tasarrufu sağladığına dikkat çekerek, araç başına yıllık kazancın 1.000 lirayı aştığını vurgulayacak. Türkiye hali hazırda otogaz kullanarak her yıl 3,5 milyar lira tasarruf sağlıyor ve çevreye yaklaşık 1 milyon ton daha az karbondioksit salımı yapıyor.