Aygaz’a ödül getirdi

Aygaz, otogaz dönüşüm ve bakım kampanyaları ile ödül aldı





Dijital ve interaktif pazarlama alanında düzenlenen en önemli uluslararası iletişim yarışmalarından biri olan Mixx Awards’ın Türkiye ayağında Aygaz, otogaz dönüşüm ve bakım kampanyaları için yarattığı interaktif uygulamalarıyla, Türkiye’nin en prestijli dijital ve interaktif pazarlama ödülüne layık görüldü. Aygaz’ın düzenlediği Dönüşüm ve Bakım kampanyası, Aygaz Otogaz’ın standart otogaza göre sağladığı fayda ve avantajları anlatmayı hedefleyen bir proje olarak başladı. Özellikle internet üzerinden interaktif uygulamalarla ve hedef kitleye uygun gösterim şekliyle dikkat çeken kampanya, iki ay gibi kısa bir sürede 600.000’in üzerinde tıklanma oranına ulaştı. Kampanyanın etkisiyle, Facebook fan sayısı 40.000'e yükselirken, 3.000'in üzerinde kişinin bakım kampanyasından yararlanması, 600'ü aşkın kişinin de aracını otogaza dönüştürmesi sağlandı.