Aygaz’a uluslararası ödül
Faaliyet Raporu Vizyon Ödülleri
Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (LACP) düzenlediği Şirket faaliyet raporlarının değerlendirildiği en itibarlı yarışmalardan olan Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (LACP) düzenlediği 2012 yılı Faaliyet Raporu Vizyon Ödülleri’ne 25’ten fazla ülkeden 800 firma başvurdu. Aygaz’ın faaliyetlerini, kurumsal, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan ele alan ve Demirbağ Tasarım ile işbirliği içerisinde hazırlanan kapsamlı rapor, “Enerji-Petrol ve Gaz ile tüketilebilir yakıtlar” kategorisinde “Altın Ödül”ün sahibi oldu.