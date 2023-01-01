AYGAZ’dan üstün hizmet ve güvenlik eğitimleri

Otogaz ve Mogaz Otogaz pompa görevlisine eğitimler verildi

Aygaz’ın üstün hizmet ve güvenlik eğitimleri için 30.000 km’lik yol kat edilerek, Türkiye’nin 80 il merkezinde ve birçok ilçesindeki otogaz istasyonları ziyaret edildi. Müşteriye verilen hizmet kalitesini daha da artırmak üzere 3000’i aşkın Aygaz Otogaz ve Mogaz Otogaz pompa görevlisine eğitimler verildi. İstasyonları gezen Aygaz Otogaz Eğitim Otobüsü ile tüketicilere de otogazın yaygın, çevreci, güvenli, ekonomik ve performanslı olduğu anlatıldı. 350 farklı noktada verilen eğitimlerde; LPG ve kullanım alanları, araç dönüşüm sistemleri, Aygaz Dönüşümcü Kulübü, otogaz istasyonu ve özellikleri, müşteri memnuniyeti, satış teknikleri konularına ve Koç Holding Projesi olan ‘Ülkem İçin Engel Tanımıyorum’ projesine yer verildi.

