Aygaz’ın kurumsal yönetim notu

Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz, Türkiye’de kurumsal yönetim derecelendirme notu en yüksek ilk üç şirketten biri oldu. Kurumsal yönetim derecelendirme notunu geçen yılki 9.27’den 9.29’a yükselten Aygaz, bu başarıyla bir kez daha, 150 ülkeyi kapsayan Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en iyi nota sahip ilk grup arasında yeraldı.

Kurumsal yönetim derecelendirme notu belirlenirken pay sahipleri, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu olmak üzere dört ana başlıktan oluşan SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri” baz alınıyor.

Bu not ayrıca kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğunu, yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde yeraldığının göstergesi olarak kabul ediliyor.