BAE enerji işbirliği

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji işbirliği





Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ''Afşin-Elbistan Bölgesinde Linyit Kömürü Madenciliği ve Elektrik Üretimi Alanında İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Anlaşma'' imzalandı.

İşbirliği Anlaşması için düzenlenen törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, BAE Enerji Bakanı Mohamed Bin Dhaen Al Hamlı, EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış, BAE Enerji Şirketi TAQA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulla Saif Al-Nuaimi ve ilgililer katıldı. Projenin hayata geçmesiyle bölgede toplam 10-12 milyar dolarlık yatırımın yapılması planlanıyor.

