Başkentgaz Torunlar’ın
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin satış sözleşmesi...
Türkiye’nin 2’nci büyük doğalgaz dağıtım şirketi Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin satış sözleşmesi tamamlandı. Buna göre yüzde 100’ü ihale edilerek gerçekleştirilen ihalede 1 milyar 162 milyon dolar ile en yüksek teklifi veren Torunlar Gıda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin sahibi oldu. Torunlar Gıda 31 Mayıs 2013 tarihinde, ihale bedelinin 1 milyar 62 milyon dolar’ını peşin ödemiş, geriye kalan 100 milyon dolar’ı için ise vadeli ödeme seçeneğini kullanmıştı.