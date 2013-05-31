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Başkentgaz Torunlar’ın

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin satış sözleşmesi...



Türkiye’nin 2’nci büyük doğalgaz dağıtım şirketi Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin satış sözleşmesi tamamlandı. Buna göre yüzde 100’ü ihale edilerek gerçekleştirilen ihalede 1 milyar 162 milyon dolar ile en yüksek teklifi veren Torunlar Gıda, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin sahibi oldu. Torunlar Gıda 31 Mayıs 2013 tarihinde, ihale bedelinin 1 milyar 62 milyon dolar’ını peşin ödemiş, geriye kalan 100 milyon dolar’ı için ise vadeli ödeme seçeneğini kullanmıştı.

 

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