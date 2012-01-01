Bosch Termoteknik, 34 ülkeyi ısıtıyor

Enerji verimli ısıtma, soğutma sistemleri ve sıcak su çözümlerinde Avrupa’nın bilinen tedarikçilerinden Bosch Termoteknik, Manisa’da bulunan fabrikasından Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Doğu’daki toplam 34 ülkeye ısıtma çözümleri sunuyor.

Ar-Ge yatırımları ile öne çıkan ve üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden Bosch Termoteknik Türkiye, 2013 yılını, 2012 yılında kırdığı 500 bin kombi üretim rekorunu egale ederek 600 bin kombi üretimi ile kapatıyor.

Bosch Termoteknik Türkiye Ticari Genel Müdürü Akın Kazak, gündemdeki en önemli konunun enerji tasarruflu ürünler olduğunu belirterek “Çevre dostu işletme ve ürünlerin önemi her geçen gün artıyor. Bosch Termoteknik’in öncelik verdiği konuların başında da enerji verimliliği geliyor” dedi.