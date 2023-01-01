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BP’de pompacılar başrolde

BP, bayileriyle birlikte kazanmaya odaklı büyüme stratejisinde, müşteri memnuniyetinin iki temel unsuruna; iyi ürün ve iyi hizmete odaklanıyor. İyi hizmette kilit rolü ise “pompacılar” üstleniyor.

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen, BP’nin önümüzdeki dönem stratejilerini aktardı: “Bayilerimizle birlikte müşteri memnuniyetinin önümüzdeki dönemdeki başarımızda kilit rol oynayacağına inanıyoruz. Sadece büyümek değil karlı bir büyüme gerçekleştirmek istiyoruz, iş planlarımızı da buna göre kurguladık. Birlikte kazanmaya ve birlikte büyümeye odaklanıyoruz.”

 

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