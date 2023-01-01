Çalık Enerji, Gürcistan’da

Çalık Holding iştiraklerinden Çalık Enerji, Gürcistan’ın enerji sektöründe son dönemdeki en büyük yatırımlarından biri olan Gardabani kombine elektrik çevrim santralinin yapımını üstlendi.





Gerçekleştirilen imza törenine Gürcistan Enerji Bakanı Kaka Kaladze , JSC Partnership Fund Başkanı Sayın Irakli Kovzanadze, Gürcistan Enerji Gaz (GOGC) Genel Direktörü David Tvalabeishvili ve Çalık Enerji İş Geliştirme Direktörü Halil Sarıbay katıldılar.

230 MW güçteki kombine çevrim elektrik santralinde General Electric türbin kullanılacak ve santral 740 gün içerisinde elektrik üretmeye başlayacak. Bu yatırımın Çalık Enerji tarafından gerçekleştirilmesi, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilere ve ekonomik işbirliğine önemli bir katmadeğer sağlayacak.