Çalık Enerji

En iyi global proje ödülü

Çalık Enerji, Irak’ın Kerbela Bölgesi’nde gerçekleştirdiği Al Khairat Elektrik Santralı projesiyle dünyanın en büyük mühendislik ve müteahhitlik ödülü olarak kabul edilen “Best Global Project” ödülünü kazandı.

Çalık Enerji, ENR’ın “Endüstriyel Tesis” kategorisinde kazandığı bu ödül ile Amerikalı Bechtel firmasını da geride bırakarak kendi alanında Oscar’a uzanmış oldu. Çalık Enerji’ye ödülü, New York’ta 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek törende verilecek.

Çalık Enerji Genel Müdürü Doç.Dr. Osman Saim Dinç, “Irak’ın elektriğinin beşte birini karşılayacak olan santral, ülkenin en büyüklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Irak’ın yeniden inşasında en önemli altyapı projelerinden biri olarak gösteriliyor. Bu ödül Türk mühendisliğinin ve müteahhitliğinin dünyada geldiği yerin çok önemli göstergesi’’ dedi.