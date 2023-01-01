Çalık Enerji’den 150 milyon TL’lik tahvil ihracı

Çalık Holding şirketlerinden Çalık Enerji, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine, ihraç ettiği tahvillerle elde edilen 150 milyon TL’lik kaynağı yeni enerji yatırımlarının finansmanında değerlendirecek.

Çalık Enerji tahvil ihracı için, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi şirketi Ünlü&Co ile işbirliği yaptı. Çalık Holding tarafından, “Türkiye’de ve dünyada güç sistemleri ve petrol-gaz alanlarında stratejik yatırımlar yapan, kuruluşundan itibaren hızlı bir ivme ile büyüyen, sağlıklı ve güçlü finansman yapısına sahip şirketimiz Çalık Enerji, bu tahvil ihracı ile sermaye piyasalarında kendini tanıtmayı hedeflemiş, sermaye piyasaları da tahvil ihracımıza çok iyi karşılık vermiştir” açıklaması yapıldı.