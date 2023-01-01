Capatect’ten yenilik

Filli Boya Yalıtım-Capatect Isı Yalıtım Sistemleri, dışarıdan hiçbir elektrik bağlantısı olmayan, sadece güneş enerjisi ile çalışan cep telefonu şarj istasyonlarını hayata geçiriyor.





İstasyonların dışarıdan hiçbir elektrik bağlantısı bulunmuyor, sadece güneş enerjisi ile çalışıyor. İstasyonlar, cep telefonu ve USB ile şarj olan tüm elektronik aletleri güneş enerjisi ile ücretsiz şarj etmeye imkan sağlıyor. Aynı anda birden fazla telefonun ve USB bağlantılı elektrikli eşyaların şarj olması mümkün kılınıyor. Capatect bu yenilikle sürdürülebilir ekonomiye yalıtım sektöründen katkı veriyor.