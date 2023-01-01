DLA Piper Ruanda’nın elektrik gücünü katladı

Uluslararası hukuk firması DLA Piper’ın İtalya ofisi ve Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı, Hakan Madencilik ve Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim A.ﬁ.’ye, Ruanda hükümeti ve Ruanda Kalkındırma Ofisi ile elektrik üretim tesisi kurulması konusundaki müzakerelerinde danışmanlık hizmeti verdi.





Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim A.ﬁ.’nin yatırımı sayesinde küçük bir Orta Afrika ülkesi olan Ruanda’nın elektrik üretim kapasitesi 100MW olacak. Yatırımın toplam değerinin ise yaklaşık 230 milyon avro.



