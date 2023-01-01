Dünya çevresindeki ilk güneş enerjili uçuşun gıdaları Nestlé’den

Dünyanın etrafını güneş enerjili bir uçakla dolaşma konusunda yapılan ilk girişim Abu Dabi'de başladı.

Girişimin başarılı olması için önemli bir rol üstlenen Nestlé Araştırma Merkezi, Solar Impulse pilotlarının gıda ihtiyacını karşılayacak. Solar Impulse, sadece güneş enerjisi kullanarak uzun mesafe uçabilen öncü bir uçak. Sürdürülebilir uçuş sınırlarını zorlayacak İsviçreli iki pilotun gıda ihtiyacı Nestlé’nin özel olarak araştırıp geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle sağlanacak.