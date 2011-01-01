Dünya daralırken petkim genişledi

Petkim dip dalgasından çıktı...





Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2012 yılının Türk sanayicisi ve imalat sektörü için çok zor bir yıl olduğunu, Petrokimya sektörünün de ciddi bir küçülme yaşadığını söyledi. Korkut şöyle dedi: “Geçmiş yıllarda çift haneli büyüyen sektörde, ekonomideki daralmaya paralel olarak ciddi yavaşlamalar gözledik. Başta Çin olmak üzere dünya talebinin aşırı düşmesiyle, ithalatçılar nisbi olarak iyi konumda olan Türkiye piyasasına yöneldi. Ürün fiyatları hızla düşerek, hammadde fiyatları düzeyine kadar geriledi. Bu süreçte Petkim olarak satış odaklı üretim optimizasyonu ile birlikte dip dalgasından çıktık ve 2013 yılına umutla girdik.”

Şirketin net satışları; 2011 yılına göre yüzde 12 artışla 4 milyar 349 milyon TL’ye, satış miktarı ise yüzde 3.6 artışla 1 milyon 808 bin ton seviyesine yükseldi. 2011 yılında 834 milyon dolar ihracat yapan Petkim, 2012 yılında ihracatını yüzde 25 artışla 1 milyar 41 milyon dolara çıkardı ve 48 yıllık tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı. İhracatın toplam ciro içindeki payı ise yüzde 42’ye çıktı.