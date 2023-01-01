Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali

İngiltere’deki 500 bin evin elektrik ihtiyacı...





Siemens dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali olan London Array santralini tamamladı. 630 MW’lık gücü ve yılda 900 bin ton karbondioksit emisyonunu azaltacak olmasıyla dikkat çeken London Array santrali 175 adet türbinden oluşuyor.

London Array’in sahip olduğu güç, İngiltere’deki 500 bin evin elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji ile karşılanabilmesi anlamına geliyor. Santralin sağladığı yıllık 900 bin tonluk karbondioksit emisyonu azaltımı ise, yaklaşık 300 bin otomobilin verdiği zararı karşılayabiliyor.