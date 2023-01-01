Eczacıbaşı–Lincoln Electric’ten özel bir hamlaç ürün grubu

Pazardan gelen talepleri değerlendiren Eczacıbaşı–Lincoln Electric, Askaynak ve Harris Products Group ortaklığıyla Türkiye gaz ekipmanları pazarına özel bir hamlaç ürün grubu geliştirdi.

Harris tarafından Avrupa'da üretilen, Eczacıbaşı-Lincoln Electric güvence ve kalitesiyle Türkiye gaz ekipmanları pazarına sunulan “Askaynak By Harris” hamlaç ürün grubunda; çalışmalarında geleneksel yöntem ve teknikleri kullanmayı tercih eden profesyonel müşterilere özel ürünler yeralıyor.

Türkiye pazarında kabul gören markalarla yüzde 100 uyumlu ekipman ve aksesuarlar; tutamak, kesme kolu, kesme lüleleri, kaynak kolları, tavlama kolları, tavlama lüleleri, kesme pergeli, kesme setleri, lehimleme setleri ve tavlama setlerinden meydana geliyor.