Enerji Tasarrufu Derneği (ETADER) kuruldu

Türkiye’de enerji ve ısı tasarrufu alanında yeni bir sivil toplum örgütü daha kuruldu. ETADER, Türkiye’yi bu alanda dünya çapında temsil etmek üzere faaliyetlerine başladı.

Hizmet kapsamını “Türkiye’de enerji ve ısı tasarrufu bilincini artırmak ve bu amaçla kamu yararına etkinlik göstermek” olarak tarif eden ETADER’in ilk dönemsel başkanlığına Zafer Yavuztürk seçildi.

Yavuztürk; “Türkiye’nin enerji yoğunluğu OECD ülkeleri ortalamasının iki katı. Türkiye’nin enerji tasarruf potansiyeli yüzde 30. Dolayısıyla en büyük enerji kaynağımız tasarruftur. Üstelik bu kaynak sürekli ve çevre dostudur” dedi.

Genel Sekreterliği’ni Nurşen Eren’in üstlendiği ETADER’in yönetim kurulu üyeleri şu firmalardan oluştu:



- ALNA Sayaç Sistemleri

- BRUNATA Enerji Sistemleri

- DAF Enerji

- DANFOSS Grup

- ENERSİS Enerji Sistemleri

- İsta Enerji Hizmetleri

- QUNDIS Enerji

- TECHEM Enerji Hizmetleri

- TERMOSAR Isı Sistemleri