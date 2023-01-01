Enerji tasarrufunun yeni adı: EKONOVA

Yenilebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapan Kurtuluş Şahan tarafından kurulan EKONOVA, şimdiden enerji maliyetlerini azaltmak isteyen belediyeler, AVM’ler, oteller ve iş merkezlerinin dikkatini çekmeye başladı.

Yeşil enerji alanında detaylı Ar-Ge ve proje çalışmaları yürüten Kurtuluş Şahan, İngiltere’nin en köklü müteahhitlik şirketi Costain Group PLC’de Türkiye, Irak Ülke Koordinatörü olarak çalıştı. Ardından Sama Dubai şirketinde Dubai’de ve Tunus’da proje koordinatörlüğü yaptı. Şimdiye kadar birçok yurtdışı projesinde sürdürebilir ve çevreye duyarlı ürün ve çözüm geliştiren Şahan, bundan sonra şirketi EKONOVA ile Türkiye’de enerji tasarrufu konusunda çalışmalar yürütecek.