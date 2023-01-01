Enerjinin adresi: İpragaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız...





Türkiye enerji sektörünün temsilcilerini buluşturan 4. Gas&Power Türkiye Enerji Zirvesi’ne, İpragaz damgasını vurdu. İpragaz, LPG, LNG, elektrik ve akaryakıt alanlarındaki faaliyetleriyle, ‘tek çatı altında komple çözümler sunabilen’ sektördeki tek oyuncu olarak Trabzon’da gerçekleştirilen Zirve’de ilgi odağı oldu. 4. Gas&Power Türkiye Enerji Zirvesi’nde 'Altın Voltaj' ödülü de İpragaz’a verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile EPDK Başkanı Hasan Köktaş’ın da ziyaret ettiği İpragaz standında, “İpragaz Elektrik” ile birlikte diğer önemli kurumsal çözümleri arasında yer alan “Sistem LPG” ve “Sistem LNG” de tanıtıldı.