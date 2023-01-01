Enerjisa'da yeni ortak: E.ON

Avusturya'nın öncü elektrik enerjisi şirketi VERBUND, hisselerini dünyanın en büyük özel elektrik ve doğal gaz şirketlerinden olan Alman E.ON'a devretmek üzere anlaşma imzaladı.





Sabancı Holding'in enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Enerjisa'nın yüzde 50 oranındaki hisseye sahip ortağı, Avusturya'nın öncü elektrik enerjisi şirketi VERBUND, hisselerini dünyanın en büyük özel elektrik ve doğal gaz şirketlerinden olan Alman E.ON'a devretmek üzere anlaşma imzaladı. Devir işlemi kapsamında VERBUND, devrettiği hisselerine karşılık E.ON'a ait Almanya'daki çeşitli hidroelektrik santrallarının hisselerini alacak. Güler Sabancı "Geniş tecrübe birikimi ve yenilikçiliğe odaklanan yaklaşımını Türkiye'nin hizmetine sunmaya karar veren E.ON'un, Enerjisa'ya ortak olmak istemesini mutlulukla kabul ettik" dedi.



