ENERJİSA’nın ‘rüzgarı’

Türkiye’nin en büyük rüzgar santralı...





Sabancı Holding ve E.ON ortaklığı Enerjisa, 143 MW kurulu güçle Türkiye’nin en büyük rüzgar santralı Balıkesir Rüzgar Enerji Santralı’nı (Balıkesir RES) devreye aldı. Çanakkale ve Dağpazarı Rüzgar Santralları’nın ardından Enerjisa’nın devreye aldığı üçüncü rüzgar santralı olan Balıkesir RES, yıllık tahmini 524 GWh elektrik üretecek. Enerjisa Balıkesir RES’in 135 milyon avro tutarındaki sendikasyon kredisi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından sağlandı. Projede General Electric teknolojisi olan 52 adet 2,75 MW’lık rüzgar türbini kullanıldı.

