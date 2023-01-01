Enerjisa’nın yeni santrali Siemens imzalı

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa’nın Balıkesir’de bulunan Bandırma II Kombine Çevrim Santrali’nin anahtar teslim kurulumunu Siemens; gerçekleştirecek.

Proje, dünyanın en verimli SGT5-8000H gaz türbininin kullanılacağı Türkiye’deki ikinci büyük proje olma özelliği taşıyor. Enerjisa tarafından işletilecek olan santral yaklaşık 600 MW’lık kapasiteye ve yüzde 60’ın üzerinde verimliliğe sahip olacak. 2016 yılının ortasında tamamlanması beklenen santral sözleşmesi, EPC işleri ve uzun vadeli servis sözleşmesini de kapsıyor.

Siemens, bu kapsamda, Enerjisa’ya SGT5-8000H dışında bir adet SST5-5000 model gaz türbini ile bir adet Sgen5-3000W jeneratörü de verecek. Tesisin tüm elektrik sistemini ve SPPA-T3000 ölçüm ve kontrol sistemini tedarik edecek olan Siemens, ayrıca 400 kV’luk yüksek gerilim şalt sistemi kurulumunu da gerçekleştirecek. Siemens ayrıca, NEM şirketi tarafından üretilen Benson tipi ısı geri kazanımlı bir buhar kazanı ve ilgili yedek ve yardımcı sistemlerinin teminini de üstlenecek. Tüm bunlara ilaveten tesisin ana komponentleri olan gaz türbinleri ve jeneratörlerini kapsayan uzun dönemli bir servis anlaşması da proje dahilinde sunulacak.