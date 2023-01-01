Enerya (STFA) Partners Group ile ortak

Türkiye enerji sektöründe en önemli oyunculardan biri olan Enerya, hızlı büyümesini uluslararası piyasalarda söz sahibi bir yabancı ortakla birlikte sürdürecek.

Partners Group ile STFA Yatırım Holding, STFA Yatırım Holding CEO’su Mehmet Ali Neyzi, Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun ve Partners Group adına Özel Finans Yatırımları Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi René Biner ve Özel Altyapı Yatırımları Başkanı Brandon Prater’ın katılımı ile düzenlenen imza töreni ile ortaklıklarını açıkladı.