Ergaz;

Kaçağı görmek için pınarı kontrol et

Ergaz Genel Müdürü Ebubekir Yağız, kaçak akaryakıta sıkı takibin dürüst satıcıların önünü açtığını ifade etti. ÖTV’nin kademeli düşürülmesiyle vergi kaybının önlenebileceğini belirten Yağız, Bluepet yakıt istasyonları için hedeflenen bayi sayısını piyasa şartlarına göre revize ettiklerini ve yıl sonunda 50 bayiye ulaşacaklarını söyledi.

Yağız, Bluepet yakıt istasyonlarında otogaz satışıyla sektörün üstünde bir büyüme yakalamayı beklediklerine de işaret etti. Bluepet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yağız ise Türkiye’de karayoluyla ithalatın uzun zamandır yasak olduğuna, kaçağın ağırlıkla denizlerden geldiğine dikkat çekerek; “Çözüm olarak, tek tek istasyonları kontrol etmeye çalışmak, muslukları kontrol etmeye benziyor. Halbuki suyun başı pınardır, pınarı kontrol etmek gerekir” dedi.