ETD 2012 Olağan Genel Kurulu

Enerji Ticareti Derneği (ETD) Genel Kurulu’nda yönetim şöyle oluştu:





Başkan: Mustafa Karahan



Yönetim Kurulu Asil:

-FİNA (Onur Yazgan),

-RWE TURKEY (Andreas Radmacher),

-TURCAS (S. Batu Aksoy),

-ENERJISA (Kiran Madisetti),

-ZORLU (Sinan Ak),

-AKENERJİ (A. Ümit Danışman),

-LİMAK (Birol Ergüven)

-STATKRAFT (Servet Anduvap Akgü)



ETD Olağan Genel Kurulu’nda, enerji borsasının ve enerji piyasalarında liberalleşmenin önemi vurgulandı. Ayrıca Doğalgaz Piyasası’nın da liberalleşmesi için bir insiyatif çalışma başlatılması karara bağlandı.