ETD 2012 Olağan Genel Kurulu
Enerji Ticareti Derneği (ETD) Genel Kurulu’nda yönetim şöyle oluştu:
Başkan: Mustafa Karahan
Yönetim Kurulu Asil:
-FİNA (Onur Yazgan),
-RWE TURKEY (Andreas Radmacher),
-TURCAS (S. Batu Aksoy),
-ENERJISA (Kiran Madisetti),
-ZORLU (Sinan Ak),
-AKENERJİ (A. Ümit Danışman),
-LİMAK (Birol Ergüven)
-STATKRAFT (Servet Anduvap Akgü)
ETD Olağan Genel Kurulu’nda, enerji borsasının ve enerji piyasalarında liberalleşmenin önemi vurgulandı. Ayrıca Doğalgaz Piyasası’nın da liberalleşmesi için bir insiyatif çalışma başlatılması karara bağlandı.