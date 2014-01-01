GAMA Enerji’den rüzgar yatırımı

GAMA Enerji, tüm rüzgar enerji santralı projeleri ile...





GAMA Enerji, dünyanın en gelişmiş rüzgar türbinlerinin kullanılacağı 35 MW kapasiteli Gök II Rüzgar Enerjisi Santralı’nın yapımına Manisa’da başladı. 2014 yılında işletmeye geçecek Gök II Rüzgar Enerjisi Santralı’nın da eklenmesiyle GAMA Enerji, tüm rüzgar enerji santralı projeleri ile Türkiye’de ortalama 115.000 ev için yeterli elektrik üretecek ve yılda yaklaşık 162.000 ton sera gazı salımını önleyecek. GAMA Enerji, toplam kurulu gücünü 2016 yılı itibarıyla 2 bin 500 MW’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

GAMA Holding - GE Energy Financial Services ortaklığı olan GAMA Enerji A.Ş. tarafından yapılacak bu önemli yatırımı mümkün kılan kredi sözleşmesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile İstanbul’da imzalandı. Etkinlik, dayanıklılık ve şebeke bağlantısı özellikleri bakımından dünyanın en gelişmiş rüzgar türbinlerinden olan 2,75 MW kurulu gücünde 13 adet GE 2,75-103 türbini kullanılacak.