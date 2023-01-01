Hattat Holding'den

Devlet Gibi Yatırım





Enerji ve Tabii Bakanı Taner Yıldız ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ilk kazmayı vurmaları ile üretime başlanan Hattat Holding Enerji Grubu-Hema Enerji’nin 305 milyon avro yatırımla tamamladığı Amasra Taşkömürü Madeni’nde ilk bölümde üretim çalışmaları başladı. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur ve Amasra Belediye Meclis üyeleri de Hattat Holding Taşkömürü Madeni’ne, eksi 720 metreye inerek kömür çıkarma çalışmalarına katıldılar. Hema Enerji Genel Müdür Yardımcısı Selim Şenkal, kuyuda çalışan 400 kişinin yarısının Çinli olduğunu açıkladı.

