Hattat Holding’ten enerji yatırımı

Full mekanizasyon sistemi ile yılda 5 milyon ton...





Türkiye’de ilk yerli taşkömürü ile çalışacak 4 adet 660 Mw toplam 2640 mw gücündeki (1320 Mw’lık Partiler Halinde) Elektrik Üretim Santral Yatırım Projesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat ve Çin şirketi Harbin Electric International Proje Direktörü Xu Hongfu’yla ilk imzalar atıldı. Buna göre Full mekanizasyon sistemi ile yılda 5 milyon ton, 4. ve 5. kuyuların açılması ile daha sonraki yıllarda 10 milyon ton taşkömürü üretilecek, bu kömürle Batı Karadeniz Bölgesi’nde 2,4 milyar dolarlık yatırım ile 2640 MW gücünde termik santral kurulacak.

