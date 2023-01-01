Hazar Forumu’nda enerji buluşması

İstanbul merkezli bir düşünce kuruluşu olan Hazar Strateji Enstitüsü (HASEN) tarafından ilki geçen yıl İstanbul’da, ikincisi ise geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilen Hazar Forumu’nun üçüncüsü, Avrupa, Türkiye ve Hazar bölgesinden liderler, bakanlar, işadamları ve akademisyenlerin katılımıyla Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Foruma katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Hazar bölgesinin ekonomik ilişkiler ve zengin doğal gaz rezervleri bakımından tarih boyunca devam eden bir çekim gücüne sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin doğal bir enerji koridoru olarak tanımlanabileceğini söyleyen Yazıcı, “Dünya ispatlanmış ham petrol rezervlerinin yüzde 73’ü ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 72’si Türkiye’yi çevreleyen Hazar ve Orta Doğu Bölgeleri ile Rusya Federasyonu’nda yer almaktadır” dedi.