İlk “Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi“ SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi'ne

Temeli 25 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi (STAR), geçen Haziran ayında TBMM?de kabul edilen yeni Teşvik Yasası kapsamında mevzuata ilk kez giren "Stratejik Yatırım" kapsamına alınan ilk yatırım oldu.





Temeli 25 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi (STAR), geçen Haziran ayında TBMM'de kabul edilen yeni Teşvik Yasası kapsamında mevzuata ilk kez giren "Stratejik Yatırım" kapsamına alınan ilk yatırım oldu.

Düzenlenen törenle, Türkiye'nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev'e verildi. Zafer Çağlayan, 20 Haziran-30 Kasım tarihleri arasında STAR Rafinerisi dışında, 1925 adet Teşvik Belgesi ile 23.7 milyar dolar yatırımın teşvik kapsamına alındığını belirterek, "yatırımcıyı yatırıma tahrik etmek"te olunduğunu vurguladı.



Belge'nin Sağladıkları

Halen saha düzenlenme ve hafriyat çalışmaları devam eden STAR Rafinerisi'nde Teşvik Belgesi'ne bağlanan yatırım tutarı 6.6 milyar TL oldu. Türkiye'nin son 30 yıldaki, tek noktaya yapılan en büyük yatırımı olan SOCAR Türkiye Rafinerisi'ne "Stratejik Yatırım" kapsamında; KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, yüzde 90 oranında vergi indirimi, yüzde 50 oranında Yatırıma Katkı Oranı, 7 yıl boyunca asgari ücret tutarı ile sınırlı olmak üzere sigorta primi işveren hissesi, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi ve yatırım tutarının yüzde 5'ini geçmemek kaydıyla 50 milyon TL'ye kadar faiz desteği sağlanacak.