İpragaz, elektrik satışına başladı

İpragaz, öncülük yaptığı LPG ve lider olduğu LNG’den sonra enerji sektöründe önemli bir adım daha atarak; elektrik toptan satışına da başladı. İlk faturalarını kesmeye başlayan İpragaz Elektrik, III. Uluslararası Türkiye Enerji Zirvesi Gas & Power 2012’de yeraldı.





Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği (SSDGD) Başkanlığı görevini de yürüten İpragaz Dökme ve Oto Gaz Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay, Türkiye için enerjinin, büyük önem taşıdığına dikkat çekti; “İpragaz, gerçekleştirdiği birçok ilklerle, yüksek standartlarda, kaliteli ve güvenli enerji çözümleri ile Türkiye’de yaşam kalitesini yükseltti” dedi.