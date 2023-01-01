Karasular Enerji Aquila’ya devredildi

Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav...





Akfen Holding, yüzde 40’ını Alman yatırım fonu Aquila’ya sattığı Karasular Enerji’nin kalan yüzde 60 hissesini de aynı kuruma 36.856.382 avro sermaye satış bedeli üzerinden devretti. Böylece, şirketin yüzde 100’ü 86.242.000 avro şirket değeri üzerinden toplam 59.764.495 avro sermaye satış bedeli ile satılmış oldu.

Konuyu değerlendiren Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav; “Karasular satışından sonra Akfen HES’in portföyünde enerji üretiminde olan toplam 135,3 MW kurulu güç ve yıllık 525,2 GWs enerji üretim kapasitesine sahip 7 hidroelektrik santrali bulunmaktadır. İnşaatları son asamaya gelen 4 projenin de önümüzdeki aylarda tamamlanması ile birlikte enerji üretimi yapan toplam 11 hidroelektrik santralinde kurulu güç kapasitesi 204,1 MW’a çıkarken, yıllık enerji üretimi de 821,5 GWs düzeyine ulaşacaktır’’ dedi.