Limak Enerji ve ABK Enerji, rüzgar’da birlikte

Söke-Çatalbük rüzgar enerjisi santrali’nin üreteceği tüm enerji Limak’a satılacak





Madencilik sektörü 2013 yılına çok iyi bir başlangıç yaptı. Sektör ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 46 oranında artırdı. Tüm sektörlerin Ocak ayı ihracat verilerine göre madencilik sektörü, zeytin ve zeytinyağı ile fındık ve mamulleri sektörlerinden sonra ihracatını en fazla artıran üçüncü sektör oldu. Libya, Romanya, Bulgaristan ve Çin ihracat artış oranlarıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMKB) Başkanı Mehmet Özer, “Ocak ayı ihracatı, 2013 yılı için iyi bir ışık verdi. Bu yükselişin yılsonuna kadar yüzde 10’un altına hiç inmeden sürmesi halinde sektörümüz 2013 yılı hedefi olan 4.5 milyar doların çok üstünde ihracat artışı yakalayacak” diye konuştu.