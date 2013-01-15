LPG dönüşümü ve bakımında AYGAZ desteği

LPG dönüşümü ve bakımında AYGAZ desteği





Aygaz, araçlarını Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi olan servislerde otogaza dönüştüren ve LPG'li araçlarına bakım yaptıran tüketicilere, 15 Ocak 2013 tarihine kadar, kit alım bedelinde 100 TL indirim ve 100 TL'lik otogaz, toplamda 200 TL'lik fayda hediye edecek. Ayrıca, Aygaz Dönüşümcü Kulübü'ne üye olan servislerde araç bakımı yaptıracak tüketiciler, ücretsiz gaz ayarının yanında ilk 50 TL'lik otogaz alımlarında 10 TL hediye otogaz, sonrasındaki 1.000 TL'ye kadar olan otogaz alımları boyunca ise yüzde 5 paropuan kazanacak.