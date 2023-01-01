Madenciliğimizin yükselen ihracatı

Madencilik sektörümüz Uzakdoğu pazarında yükseliyor...

Sanayi sektörümüzün en önemli girdilerini üreten madencilik sektörü, son bir yılda ihracatını yüzde 57 artırdı. Sektör için Uzakdoğu pazarı yükselen bir çizgi izledi. Madencilerin en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD, Belçika, Irak ve Suudi Arabistan oldu. Çin’e yapılan ihracat yüzde 128.6 arttı.İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Mehmet Özer, “Türkiye ekonomisinin gizli gücü konumunda bulunan madencilik sektörü, 2013 yılına çok iyi bir başlangıç yaptı. Sektör olarak özellikle Uzak Doğu pazarlarında önemli başarılar kaydediyoruz. Çin sektörümüzün en önemli alıcısı olmaya devam ediyor. Sektörümüzün bu yılki ihracat hedefi 4.5 milyar dolara erken ulaşırız.” dedi.