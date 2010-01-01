Madeni yağda lider 5 yıldır değişmedi

Türkiye akaryakıt dağıtım ve madeni yağ sektörünün lideri Petrol Ofisi, madeni yağ sektöründeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

2014’te yaklaşık 11 bin tonu ihracata yönelik olmak üzere toplam 99 bin 500 ton madeni yağ satışı gerçekleştiren Petrol Ofisi, 2010, 2011, 2012 ve 2013’ün ardından 2014’te de madeni yağ pazarının lideri oldu. Petrol Ofisi, PETDER 2014 yılı verilerine göre madeni yağ ve kimyasallardan oluşan toplam madeni yağ sektöründe elde ettiği yüzde 25.2 pazar payıyla pazar lideri konumunu korudu. Özellikle hedeflenen ürün gruplarında satış tonajı ve pazar payı artışı yakalayarak liderlikteki yerini sağlamlaştıran Petrol Ofisi Madeni Yağları, müşteri odaklı yaklaşımı ve doğru stratejik adımlarıyla bu liderliği önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyor. OMV Petrol Ofisi Ticari Satışlar ve Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, 5 yıldır liderlik bayrağını taşımalarında doğru stratejinin belirlenmesinin ve bu stratejinin adım adım uygulanmasının önemini vurguladı.