Naturelgaz Kayseri’de

Naturelgaz, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yatırımıyla Kayseri’ye...





Global Yatırım Holding’in enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Global Enerji A.Ş.’nin yüzde 80 hissesine sahip olduğu Naturelgaz, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yatırımıyla Kayseri’ye önemli bir kaynak kazandıracak.

Sürekli gelişen sanayisi ve ekonomisi ile ve son yıllardaki ciddi yatırımlarıyla dikkati çeken Kayseri’yi hesaba katarsak Naturelgaz’ın yatırımındaki isabet daha iyi anlaşılacak.

Bu doğalgaz dolum istasyonu Kayseri’de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve hafif ticari araçların yanı sıra Naturelgazla gaz alım anlaşması yapmış tüm lojistik firmalarına hizmet verecek.

Naturelgaz bugün Kayseri’de CNG’le aktif olarak çalışan 190 adet halk otobüsüne hizmet vermeye ilave olarak Naturelgazın tek distribütörü olduğu çift yakıtlı (CNG ve dizel) kitlerle 180 adet otobüsün CNG dönüşümünü gerçekleştirmeyi de hedefliyor.