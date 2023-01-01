Naturelgaz’dan 100 milyon metreküp yerli doğalgaz

Türkiye'deki en yüksek kapasiteli tesis ağına, en geniş CNG iletim-dağıtım filosuna ve en büyük CNG stoklama alt yapısına sahip olan Naturelgaz, Trakya bölgesindeki kullanılamayan yerli doğalgazı Türkiye’nin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan proje ile Trakya Bölgesi’ndeki kullanılamayan doğalgaz kuyularından çıkan gazı kuyu başında CNG’ye dönüştürecek olan Naturelgaz’ın hedefi, 100 milyon metreküp yerli doğalgazı Türkiye’nin kullanımına sunarak cari açığın azalmasına katkıda bulunmak.

Naturelgaz Operasyon ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Ünal şu bilgiyi verdi: “Trakya’da önemli miktarda doğal gaz rezervi bulunuyor. Bölgede aktif olarak kullanılmayan doğalgaz kuyuları var. Bu kuyulardaki doğalgaz kuyu başında özel separatörlerle BOTAŞ standardlarına uygun hale getiriliyor ve daha sonra CNG’ye dönüştürüyor. CNG’ye dönüştürdüğümüz doğalgazı BOTAŞ’ın geri basma istasyonunda ana iletim hattına vererek Türk halkının hizmetine sunuyoruz.”