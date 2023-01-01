NIAEP: Nükleer enerjide en üst güvenlik

Çernobil felaketinin ardından tesis güvenliği Rus nükleer enerji sektöründe mutlak bir öncelik haline geldi ve sektör son derece katı güvenlik standartlarına tabi tutulmaya başlandı. Daha karmaşık ve büyük nükleer enerji projelerinde modern teknolojiler ve yenilikçi yöntemler kullanılıyor.





Bu konuda NIAEP şirketi uluslararası prestij kazandı. NIAEP, tesis kullanım ömrü yönetiminde Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE Platformu’nu kullanıyor. NIAEP Başkanı Valery Limarenko bu çözüm ortaklığını “Karmaşık tesislerde kullanım ömrü yönetimi çözümleri tüm dünyada talep görüyor. NIAEP ve Dassault Systèmes işbirliği yaparak süreç tasarımı, tasarım ve inşaatı tek biçimli bir dijital nükleer enerji tesisi (NPP) modelinde entegre edecek bir çözüm yarattılar” diyerek lanse ediyor.