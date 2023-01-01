ODAŞ Enerji halka arz

Dikey entegrasyona dayalı bir yapı inşa ederek sektörde fark yaratan ODAŞ





Elektrik sektöründe üretim ve satış ayaklarını birlikte oluşturarak, sistemin ve müşterilerinin taleplerine en uygun şekilde, dikey entegrasyona dayalı bir yapı inşa ederek sektörde fark yaratan ODAŞ Enerji (Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.), halka arz ediliyor. Yatırımcıları, “Yarının enerjisine bugünden ortak olun” sloganıyla ortak olmaya davet eden ODAŞ Enerji, üretim alanında büyüyen kârlı yatırımlarının yanı sıra, 33 bini aşkın abonesiyle sektörün, en çok serbest tüketici abonesine sahip elektrik satışı ve ticareti yapan şirketi konumunda bulunuyor.

