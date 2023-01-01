Opet ortağı Fuchs’a Volkswagen Grup Ödülü

Madeni yağ sektöründe OPET’in tam ortağı olan dünyanın en büyük bağımsız madeni yağ şirketi Fuchs, önde gelen tedarikçileri arasında yeraldığı Volkswagen Grup’un, “2014 Volkswagen Grup Ödülü”ne layık bulundu.

Otomotiv endüstrisi için mini bir “Dünya Kupası” olarak değerlendirilen ödül için dünyanın en iyileri arasında yeralan 18 tedarikçi değerlendirildi. Yenilikçi gücü, ürün kalitesi, geliştirme uzmanlıkları ve üstün rekabetçi proje yönetimleri ile öne çıkan Fuchs, ödülünü Almanya–Leipzig’deki Porsche Fabrikası’ndaki düzenlenen törenle aldı.