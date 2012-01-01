OPET pazar ikincisi

2012 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 7 civarında bir büyüme yakaladı





OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, geçen yıl özellikle kaçağın azalması ve 10 numara yağ için alınan önlemlerin de katkısıyla tüketimde artış olduğunu ve sektörde de büyüme yaşandığını belirten Ağca, 2012 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 7 civarında bir büyüme yakaladıklarını kaydetti. OPET'in kuruluşunun 20'nci, Koç Grubuyla ortaklıklarının da 10'uncu yılını kutladıkları 2012'de yine sektörün üzerinde büyüyerek pazar paylarını artırdıklarını dile getiren Ağca, geçen yıl 14.5 milyar lira ciro elde ettiklerini ve yılı pazar payı anlamında yüzde 18.5'le kapatarak sektörde ikinciliği yakaladıklarını ifade etti. İstasyon yatırımlarına 2013 yılında da devam edeceklerini dile getiren Ağca, "Yılın ilk 3 ayını hem satış hem de istasyon anlamında hedeflerimize uygun biçimde geçirdik. 50-55 civarında yeni istasyon açmayı planlıyoruz. Bu istasyonların 3'te 1'i, İstanbul başta olmak üzere 3 büyük şehirde olacak" diye konuştu.