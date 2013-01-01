Petkim’de 2013’te karlılık iyileşti

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, petrokimya sektöründe yaşanan durgunluğun...





Petkim yılın ilk üç ayının sonuçlarını aldı. Buna göre şirketin elde ettiği brüt kar, yüzde 5.4’lük marjla bir önceki yıl ve bir önceki çeyreğe göre ciddi oranda iyileşti. Petkim’in cirosu yılın ilk çeyreğinde, 2012 son çeyreğine göre yüzde 6 arttı. Ancak zayıf talep, ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki azalışın etkisiyle önceki yıla göre yüzde 18 azaldı. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, petrokimya sektöründe yaşanan durgunluğun, ilk üç aylık dönemde şirket cirosunun düşük seyretmesine neden olduğunu, buna karşılık kar marjlarının olumlu etkisiyle brüt karda artış yaşandığını söyledi.